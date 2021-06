Nationalmannschaft: Mario Basler stellt EM-Elf vor - Müller, mit Hummels

Mario Basler stellt im EM-Doppelpass seine Wunsch-Elf des DFB-Teams vor. Thomas Müller fehlt in dieser, was der SPORT1-Experte klar begründet.

Basler: "Radios schießen keine Tore"

Neuhaus "ist ein sehr guter Spieler"

Eine kleine Überraschung in Baslers Aufstellung ist Florian Neuhaus. Der SPORT1-Experte ist begeistert von dem 24-Jährigen: "Er hat in Gladbach gezeigt, dass er eine gute Rolle spielen kann. Er ist ein sehr guter Spieler. Nicht umsonst hat auch Bayern München Interesse an ihm. Das hat er gegen Dänemark gezeigt. Für mich gehört er in die Mannschaft."