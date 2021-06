Massenschlägerei überschattet Kabayel-Sieg - "Macht Boxsport kaputt"

Kabayel-Kampf in Magdeburg von Schlägerei überschattet © AFP/GETTY IMAGES /SID/KATELYN MULCAHY

Die Rückkehr der Zuschauer bei der Boxgala in Magdeburg wurde von einer Massenschlägerei überschattet.

Die Rückkehr der Zuschauer bei der Boxgala in Magdeburg wurde von einer Massenschlägerei überschattet. Nach dem einstimmigen Punktsieg von Schwergewichtsboxer Agit Kabayel (Bochum) gegen den US-Amerikaner Kevin Johnson flogen im Publikum Fäuste und Stühle, mindestens ein Ordner soll dabei verletzt worden sein.

"Wenn man so etwas sieht, ist man natürlich sehr traurig", sagte der in 21 Profikämpfen ungeschlagene Kabayel im MDR: "So etwas macht den Boxsport kaputt. Wer sich nicht benehmen kann, soll zu Hause bleiben. Die haben jetzt auch meine Freude über den Sieg ein bisschen kaputtgemacht."