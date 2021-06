"Leute nur enttäuscht": Kimmich will den EM-Titel

Joshua Kimmich will den EM-Titel - auch für die Fans. "Wir haben die Leute die letzten Jahre nur enttäuscht. Wir können uns nicht immer verstecken und sagen, dass wir viel Qualität haben. Jetzt sind wir gefragt", sagte Kimmich in einer ZDF-Dokumentation über ihn und ergänzte: "Mein Ziel ist es, Europameister zu werden."

Von der Fußball-EM (11. Juni bis 11. Juli) hänge auch ab, "was ich für ein Fazit der Saison ziehe und mit welchem Gefühl ich in den Urlaub fahre", so Kimmich. Mit Bayern München war der 26-Jährige in dieser Saison "nur" deutscher Meister geworden.