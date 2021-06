Dressurreiten: Acht Namen auf der Longlist für Tokio

Angeführt von der sechsmaligen Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg) und Mannschafts-Weltmeisterin Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) stehen acht Dressurreiter*innen auf der sogenannten Longlist für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) und die Europameisterschaften in Hagen am Teutoburger Wald (7. bis 12. September). Die endgültige Nominierung erfolgt nach der zweiten Olympiasichtung in Kronberg (24. bis 27. Juni).