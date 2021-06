Koepfer nach Niederlage beeindruckt von Federer: "Unglaublich, was er macht"

"Roger ist Roger, unglaublich, was er mit seinen 39 Jahren noch macht", sagte Koepfer nach seiner 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 5:7-Niederlage, die erst nach Mitternacht am Sonntag feststand: "Er spielt immer noch sehr gutes Tennis, und es ist unglaublich, wie fit er noch ist. Er hat in den entscheidenden Situationen mehr Bälle reingespielt."