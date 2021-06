Kevin-Prince Boateng über Sané, Kimmich und Löw vor Fußball-EM 2021

Leroy Sané soll Deutschland bei der EM zum Erfolg verhelfen - überzeugt aber noch nicht restlos. Ein erfahrener Starspieler erklärt, wie man ihm am besten hilft.

Der Offensivstar des FC Bayern hat herausragende Fähigkeiten und kann Spiele auch auf höchstem Level im Alleingang entscheiden. In der Vorbereitung auf das Turnier überzeugt er aber noch nicht restlos. Beim vorletzten Testspiel vor der EM gegen Dänemark wurde er sogar lautstark von Mitspieler Joshua Kimmich gerüffelt.

"Ich kenne Leroy und weiß, wie er ist", sagte nun Kevin-Prince Boateng im Interview mit der Bild am Sonntag . Man müsse wissen, wie man "mit den Jungs umgeht", erklärte der Profi, der bei der EM als TV-Experte bei der ARD auftreten wird.

Es gebe Spieler, "da musst du draufhauen. Andere musst du streicheln. Und es gibt wieder andere, für die musst du eine Vaterfigur sein. Wenn es bei Leroy so aussieht, als wäre er lustlos, dann ist vielleicht irgendwas nicht in Ordnung." Boateng empfiehlt daher, "sich mit ihm hinzusetzen und zu fragen, was das Problem ist, anstatt draufzuhauen. Denn er ist wirklich ein Spieler, der ein Spiel alleine entscheiden kann."