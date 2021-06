Golf: Spitzenreiter Rahm nach Corona-Befund aus Turnier genommen

Die PGA teilte mit, dass sie Rahm am Montag darüber informiert hatte, engen Kontakt mit einer an Corona erkrankten Person gehabt zu haben. Rahm hatte dennoch in Dublin unter erhöhten Vorsichtsmaßnahmen spielen dürfen, war unter anderem täglich getestet worden. Ein Test am Samstagmorgen fiel positiv aus, das Ergebnis lag allerdings erste während der dritten Runde vor.