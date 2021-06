Eishockey-WM: Wie Kanada das drohende Debakel abwendete

Halbfinal-Spektakel! So schnappt sich Kanada das Final-Ticket

Kanada steht bei der Eishockey-WM in Lettland im Finale und greift nach dem Titel.

Kanada startet historisch schlecht in WM

Und dieses erwischte auch noch einen historisch schlechten Start in Lettland. Erstmals in der WM-Geschichte war Kanada mit drei Niederlagen in das Turnier gestartet. Der 0:2-Pleite gegen den Gastgeber folgte ein 1:5-Debakel gegen die USA. Es war die bisher höchste Niederlage bei einer Weltmeisterschaft gegen den Rivalen. Auch gegen Deutschland musste sich der Favorit mit 1:3 geschlagen geben.