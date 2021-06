Alba Berlin zum 18. Mal im Finale - gegen München

Die Mannschaft von Trainer Aito Garcia Reneses erwartet damit am kommenden Mittwoch (20.30 Uhr/MagentaSport) die Münchner in einer Neuauflage des Pokalfinales zum ersten von maximal fünf Endspielen.

In Ulm entwickelte sich ein packender Play-off-Kampf. Kein Team konnte sich entscheidend absetzen, der größte Vorsprung betrug lediglich acht Punkte. So auch für Alba, das mit einem 10:0-Lauf fünf Minuten vor Schluss auf 68:60 davonzog. Das war aber nicht weit genug, die Ulmer kämpften sich wieder heran, um am Ende das Aus aber doch nicht abwenden zu können.