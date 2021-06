easycredit BBL: ALBA Berlin schlägt Ulm - Finale gegen FC Bayern

Die Mannschaft von Trainer Aito Garcia Reneses erwartet damit am kommenden Mittwoch (20.30 Uhr) die Münchner in einer Neuauflage des Pokalfinales zum ersten von maximal fünf Endspielen.

In Ulm entwickelte sich ein packender Playoff-Kampf. Kein Team konnte sich entscheidend absetzen, der größte Vorsprung betrug lediglich acht Punkte. So auch für Alba, das mit einem 10:0-Lauf fünf Minuten vor Schluss auf 68:60 davonzog. Das war aber nicht weit genug, die Ulmer kämpften sich wieder heran, um am Ende das Aus aber doch nicht abwenden zu können. Patrick Heckmann vergab in letzter Sekunde den möglichen Ulmer Sieg von der Dreierlinie.