29-Jahre alter Fußballer bricht auf Platz zusammen und stirbt

Benefiz-Spiel für toten Bruder

Der tragische Vorfall hatte sich bereits am 1. Juni im Heimatort der Brüder, der Gemeinde Poggiomarino (Provinz Neapel), ereignet. Das Fußballspiel war zu Ehren von Rocco Perrino, der vor drei Jahren im Alter von 24 Jahren an einer Krankheit gestorben war, organisiert worden.

Giuseppe Perrino hatte in seiner Karriere in den unterklassigen Profiligen in Italien als Mittelfeldspieler gespielt.