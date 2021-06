Nationalmannschaft, EM 2021: Timo Werner ist Deutschlands Dauerbrenner

Für einige Spieler steht nach einer langen Saison noch die Europameisterschaft an. Auch im deutschen Team gibt es Stars, die ein unglaublich hohes Pensum absolviert haben.

Der Dauerbrenner in der deutschen Nationalmannschaft ist dabei Timo Werner.

Der Chelsea-Angreifer stand in dieser Saison zwischen dem 5. September 2020 und dem 5. Juni 2021 in 61 Spielen auf dem Platz.

Werner unter Europas Top-Ten

Dem 25-Jährigen kommt dabei natürlich auch die lange Champions-League-Saison zugute, die für Werner und den FC Chelsea am Ende mit dem Titel endete. So bewegt sich der ehemalige Leipziger in Europas Top-Ligen unter den zehn Spielern mit den meisten Einsätzen der Saison.