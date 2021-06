100 m: Topfavorit Schulte und Außenseiterin Burghardt holen Titel

Schulte holt in Braunschweig den Titel über 100 Meter © FIRO/FIRO/SID

Topfavorit Marvin Schulte (Leipzig) und Außenseiterin Alexandra Burghardt (Burghausen) haben sich bei den deutschen Meisterschaften der Leichtathleten in Braunschweig die Titel über die prestigeträchtigen 100 m gesichert. Der erst 22-jährige Schulte setzte sich bei den Männern in 10,19 Sekunden knapp vor Lucas Ansah-Peprah (10,20/Hamburg) sowie Niels Giese (Wolfsburg) und Joshua Hartmann (beide 10,30/Köln) durch. Schulte verbesserte seine deutsche Jahresbestleistung um zwei Hundertstelsekunden, blieb aber deutlich über der geforderten Norm (10,05) für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August).