Gewitterunterbrechung bringt Kaymer aus der Spur

Eine Gewitterunterbrechung hat Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer (Mettmann) beim Auftakt der Porsche European Open in Hamburg aus dem Rhythmus gebracht. Nach zwei Birdies an der 9 und 12 lag der zweimalige Major-Gewinner hervorragend im Rennen. Dann sorgten Blitz und Donner für einen kurzzeitigen Abbruch. Nach Wiederaufnahme der Runde unterliefen Kaymer drei Bogeys in Folge (14 bis 16), am Ende stand damit lediglich eine 73 auf der Scorekarte.