Italien-Rallye: Ogier führt, Tänak fällt schon wieder aus

Ott Tänak entwickelt sich allmählich zur tragischen Figur in der Rallye-Weltmeisterschaft. Der Este vergab am Samstag mit einem Unfall bei der Rallye Italien den greifbaren Sieg, für den Hyundai-Piloten wiederholte sich damit ein Drama, das er schon beim vergangenen WM-Lauf in Portugal durchlebt hatte. Stattdessen führt nun Weltmeister Sebastien Ogier im Toyota nach 16 von 20 Wertungsprüfungen die Rallye an.