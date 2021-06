Olympiasieger Thomas Röhler muss bei Comeback verletzt aufgeben

Der Europameister machte in Braunschweig seinen ersten Versuch ungültig und verließ hinterher das Stadion. "Das habe ich mir definitiv anders vorgestellt. Ich habe schon beim Einwerfen etwas im Brustmuskel gespürt, das gefällt mir in der Olympiasaison gar nicht", sagte Röhler dem SID . Sein Trainer hatte ihm sofort signalisiert, den Wettkampf zu beenden.

Vetter hat in dieser Saison bereits 90-m-Würfe in Serie abgeliefert. Vor einer Woche war der 28-Jährige in Chorzow mit dem drittweitesten Wurf der Geschichte auf 96,29 m nur knapp anderthalb Meter hinter seinem im Vorjahr ebenfalls in Chorzow aufgestellten deutschen Rekord (97,76) geblieben.