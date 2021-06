7er-Rugby: EM-Titelverteidiger Deutschland startet mit drei Siegen

Die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft ist souverän in die Mission EM-Titelverteidigung gestartet.

Die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft ist souverän in die Mission EM-Titelverteidigung gestartet. 18 Monate nach dem letzten internationalen Wettkampf gewann die Auswahl des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV) am Samstag beim ersten Turnier der Europameisterschaftsserie in Lissabon alle drei Partien und steht als Sieger der Gruppe A im Viertelfinale.