Bundesliga-Barometer: Fans bemängeln fehlende Spannung im Meisterkampf

Die deutsche Meisterschale ging zum neunten Mal in Serie an den FC Bayern © Imago

Wie beurteilen die Fußball-Fans in Deutschland die abgelaufene Spielzeit in der Bundesliga und der Zweiten Liga?

Auch in diesem Jahr sicherte sich der FC Bayern München am Ende mit großem Vorsprung und zum neunten Mal in Serie den Meistertitel. Oft wird dem deutschen Fußball deshalb vorgeworfen, keine Spannung zu bieten.

Bundesliga: Kaum Spannung im Meisterkampf

In einer repräsentativen Online-Umfrage für das Bundesliga-Barometer vergaben 5123 Befragte Noten von 1 bis 5 und sollten so die Spannung in der Liga einschätzen. Dabei wurde deutlich: Die Fans finden den Kampf um die Meisterschaft kaum spannend. Mit einer Spannungsnote von 3,69 bewerteten die Teilnehmer den Meisterkampf am schlechtesten.