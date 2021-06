Fraser-Pryce gelingt zweitschnellster Sprint der Geschichte

Fraser-Pryce läuft die 100 Meter in 10,63 Sekunden © AFP/SID/KARIM JAAFAR

Die zweimalige 100-m-Olympiasiegerin Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaika) ist beim Meeting in Kingston die zweitbeste Zeit der Geschichte gesprintet. Bei 1,3 m/s Rückenwind benötigte die 34-Jährige für die 100 m 10,63 Sekunden. Nur die US-Amerikanerin Florence Griffith-Joyner war 1988 bei ihrem Weltrekord 14 Hundertstelsekunden schneller.

Mit der Jahres-Weltbestleistung sorgte Fraser-Pryce weniger als sieben Wochen vor dem Beginn der Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) für einen Paukenschlag. 2008 in Peking und 2012 in London hatte sie über die 100 m Gold geholt, ihre Bestleistung lag bisher bei 10,70 Sekunden.