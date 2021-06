Speer: Hussong holt vierten Titel in Serie

Hussong sichert sich den Titel in Braunschweig © AFP/SID/Michal CIZEK

Christin Hussong hat sich bei den deutschen Meisterschaften der Leichtathleten ihren vierten Titel in Serie gesichert.

Speerwurf-Europameisterin Christin Hussong (Zweibrücken) hat sich bei den deutschen Meisterschaften der Leichtathleten in Braunschweig leicht und locker ihren vierten Titel in Serie gesichert, eine weitere Topweite auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) aber verpasst. Der 27-Jährigen reichten bereits 63,30 m zum souveränen Sieg, Christine Winkler (Leipzig/54,83) als Zweite konnte Hussong nicht fordern.