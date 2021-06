EM 2021: Kuriose Regeln und Fakten zur "EURO 2020"

Die paneuropäische EM beginnt am kommenden Freitag in Rom mit der Partie Türkei gegen Italien ( EM 2021: Türkei - Italien, Freitag 21 Uhr im LIVETICKER ).

Warum heißt das Turnier offiziell "EURO 2020"?

Warum findet das Turnier in so vielen verschiedenen Ländern statt?

Die Idee einer paneuropäischen EM geht zurück auf den damaligen UEFA-Präsidenten Michel Platini. Ursprünglich sollte in zwölf Städten in zwölf verschiedenen Ländern gespielt werden. Bilbao und Dublin haben aber wegen der fehlenden Zuschauergarantien ihre EM-Spiele verloren. Bilbao wurde landesintern durch Sevilla als Austragungsort ersetzt. Die Partien von Dublin teilen sich die ohnehin als Ausrichter vorgesehenen London und St. Petersburg auf.

Was passiert bei Corona-Infektionen und Quarantäne-Anordnungen?

Können Spieler nachnominiert werden?

Wie viele Zuschauer können in den Stadien live dabei sein?

Eine Woche vor EM-Start bestätigte der deutsche EM-Standort München die Zulassung für 14.000 Zuschauer in der Allianz Arena. Die Zahl entspricht 20 Prozent der Kapazität des Stadions, die bei internationalen Spielen bei 70.000 liegt. In München finden die drei Gruppenspiele des DFB-Teams gegen Frankreich (15. Juni), Portugal (19. Juni) und Ungarn (23. Juni) statt. Danach ist München außerdem Schauplatz eines Viertelfinals (2. Juli).

Was ist mit dem VAR? Und gibt es eine Art "Kölner Keller"?

Bei der EM werden pro Spiel vier Videoassistenten (darunter ein Abseits-Assistent) zum Einsatz kommen. Und es gibt auch eine Art "Kölner Keller", in dem in der Bundesliga die Video-Schiris ihrer Arbeit nachgehen. Die UEFA hat für die EM eigens einen VAR-Raum in der Zentrale in Nyon in der Schweiz eingerichtet.