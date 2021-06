Formel 1 in Baku: Kimi Räikkönen flucht im Qualifying über Nikita Mazepin

Beim Chaos-Qualifying in Baku kommen sich Kimi Räikkönen und Nikita Mazepin in die Quere. Der Finne schimpft danach über den Teamkollegen von Mick Schumacher.

Formel-1-Veteran Kimi Räikkönen hat sich in den Klub der Mazepin-Kritiker eingereiht ( Formel 1: Das Rennen von Baku am Sonntag ab 14 Uhr im LIVETICKER) .

Beim Qualifying in Baku verlangsamte Haas-Pilot Nikita Mazepin auf seiner Outlap vor einer Kurve, übersah dabei jedoch den heranrasenden Räikkönen im Alfa Romeo.

Der sonst so ruhige Finne wütete danach am Boxenfunk: "Dieser verdammte Idiot! Er hat versucht mich in die Wand zu drücken." (Alle Rennen der Formel 1 im LIVETICKER)