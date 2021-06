Mathew Leckie verlässt Hertha BSC und geht zu Melbourne City FC

Hertha BSC muss zukünftig ohne Mathew Leckie auskommen. Der Offensivspieler wechselt in seine Heimat nach Australien.

Der australische Nationalstürmer schließt sich in seiner Heimat dem Melbourne City FC an, der zum Imperium der City Football Group gehört. Die Holding aus Abu Dhabi besitzt unter anderem den englischen Champions-League-Finalisten Manchester City.

Leckie (30, 139 Bundesligaspiele/10 Tore) unterschrieb in Melbourne einen Dreijahresvertrag. In Deutschland hatte er auch für Borussia Mönchengladbach, den FSV Frankfurt und den FC Ingolstadt gespielt. Sein Vertrag in Berlin läuft Ende des Monates aus.