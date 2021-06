AC Mailand: Rassismus-Debatte nach dem Suizid von Seid Visin

Der Suizid eines früheren Jugendspielers des AC Mailand heizt in Italien eine Diskussion um den Rassismus im Land an. Claudio Marchisio wählt radikale Worte.

Wie der Corriere della Sera aufdeckte, hat sich Seid Visin am Freitag das Leben genommen, weil es der 20 Jahre alte Mann äthiopischer Herkunft offenbar nicht mehr ertrug, wie er in seiner Wahlheimat behandelt wurde.

Die Zeitung druckte einen Brief von Visin, den dieser bereits 2019 an seine Freunde und seinen Psychotherapeuten geschickt hatte. Darin beklagte er sich darüber, wie sein Leben in Italien zur Hölle gemacht wurde.