SC Freiburg II feiert Aufstieg in die 3. Liga

Die zweite Mannschaft des SC Freiburg feiert den erstmaligen Aufstieg in die 3. Liga. Am vorletzten Spieltag reicht dem SCF II ein Remis im Spitzenspiel.

Die zweite Mannschaft der Breisgauer um Ex-Profi Johannes Flum hat am Samstag vorzeitig den erstmaligen Aufstieg in die 3. Liga perfekt gemacht. Am vorletzten Spieltag der Regionalliga West reichte dem Team von Christian Preußer ein 1:1 (0:1) im Spitzenspiel bei der SV Elversberg. Der Vorsprung der Freiburger auf den Verfolger aus dem Saarland beträgt vor dem finalen Spieltag damit uneinholbare fünf Punkte. (Ergebnisse und Spielplan der Regionalliga Südwest)