Carlos Tevez verlässt Boca Juniors und lässt Karriereende offen

Tevez, Tränen, Tore: So emotional ist Boca

Im Januar 2018 heuert Carlos Tevez zum dritten Mal bei den Boca Juniors an. Nun zieht der 37-Jährige einen Schlussstrich, seine Zukunft lässt er aber offen.

Auf einer emotionalen Pressekonferenz in der Bombonera in Buenos Aires verkündete der 37-Jährige am Freitag, dass er nicht mehr für Boca auflaufen werde.