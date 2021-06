Nations League: Dritter Sieg für deutsche Volleyballer

Das nicht für Olympia qualifizierte Team von Bundestrainer Andrea Giani bezwang am Samstagmittag in der "Bubble" von Rimini die Auswahl Sloweniens mit 3:1 (19:25, 25:20, 25:21, 25:20) und meldete sich nach zuvor zwei Niederlagen zurück.

Rimini dient der deutschen Mannschaft als Vorbereitung auf die EM-Endrunde im September in vier Ländern. Zudem sind schon in Italien wichtige Weltranglistenpunkte zu gewinnen. Nächster Gegner ist Europameister Serbien am kommenden Mittwoch (10.00 Uhr).