Eishockey-WM 2021: Effenberg begeistert von DEB-Team - Vergleich zur DFB-Elf

Deutsche Eishockey-Helden: Das will Effenberg auch das DFB-Team sehen

Stefan Effenberg fiebert mit der DEB-Auswahl mit. Der Ex-Nationalspieler zieht Vergleiche zum Fußball und erklärt, welchen Wunsch er an die DFB-Elf richtet.

Mit beherzten Auftritten sorgte das Team von Toni Söderholm für Begeisterung – auch in anderen Sportarten.

Vor allem der geschlossene Auftritt der DEB-Auswahl begeistert Effenberg. "Sie treten wirklich als Team auf, legen eine unglaubliche Leidenschaft an den Tag, sind kampfstark. Sie stehen zusammen. Das zeichnet diese Mannschaft ganz besonders aus", erklärte er. So könne man auch sehen, was man erreichen könne, wenn man geschlossen auf dem Eis stünde.