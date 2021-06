Anzeige

Bierhoff bestätigt: Löw kann auf England-Legionäre setzen Bierhoff bestätigt: Löw kann auf England-Legionäre setzen

Löw kann gegen Lettland auf die England-Legionäre setzen © FIRO/FIRO/SID

SID

Löw kann bei der EM-Generalprobe gegen Lettland fest mit den England-Legionären Kai Havertz, Timo Werner, Antonio Rüdiger und Ilkay Gündogan planen.

Seefeld in Tirol (SID) - Bundestrainer Joachim Löw kann bei der EM-Generalprobe gegen Lettland fest mit den England-Legionären Kai Havertz, Timo Werner, Antonio Rüdiger und Ilkay Gündogan planen. "Das ist geklärt. Der Trainer kann auf alle vier zurückgreifen", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff am Samstag im Trainingslager in Seefeld/Tirol.

Die Bundesregierung stuft Großbritannien als Virusvariantengebiet ein, weil sich dort die zuerst in Indien entdeckte Corona-Mutante ausbreitet. Einreisende müssen in eine zweiwöchige Quarantäne. Diese kann auch mit einem negativen Test nicht verkürzt werden. Die "Engländer" in der DFB-Auswahl hielten sich nach dem Champions-League-Finale am vergangenen Samstag in Porto aber keine 24 Stunden auf der Insel auf, weshalb diese Regel für sie keine Gültigkeit hat.

Anzeige