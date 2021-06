Florian Neuhaus überrascht vor EM mit Aussage zu Bayern-Gerüchten

Florian Neuhaus ist einer der Hoffnungsträger bei dieser EM und in aller Munde, weil Gerüchte um einen Wechsel zum FC Bayern die Runde machen. Jetzt überrascht er mit einer klaren Aussage.

Gerüchte stören Neuhaus nicht

Die Gerüchte "haben mich nicht gestört", sagte Neuhaus: "Es gehört heutzutage dazu, dass viel spekuliert wird. Wichtig ist für mich, dass ich mich daran nicht beteilige. Sobald es was zu verkünden gibt, werde ich was verkünden. Allerdings sehe ich dafür derzeit nicht die Notwendigkeit. Ich habe es gesagt: Ich fühle mich wohl bei Borussia Mönchengladbach. Alles andere wird sich zeigen."

Vor allem Neuhaus zeigte in den vergangenen Tagen einmal mehr, was er draufhat. Im DFB-Training hinterließ er bislang einen starken Eindruck, beim 1:1 gegen Dänemark erzielte er den Führungstreffer und avancierte zu einem der besten Spieler auf dem Platz.

Mit seiner Zukunft will er sich erst nach der Europameisterschaft befassen. Aktuell liegen noch keine konkreten Angebote für ihn auf dem Tisch. Flattert ein Top-Angebot um die 40 Millionen Euro für ihn rein, will sich sein Management mit Gladbach-Manager Max Eberl an einen Tisch setzen.