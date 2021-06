Kunstturn-DM in Dortmund: Seitz verpasst 24. nationalen Titel

Elisabeth Seitz verpasst am Stufenbarren Gold © AFP/SID/FABRICE COFFRINI

Die deutsche Rekord-Meisterin Elisabeth Seitz hat am Samstag bei den nationalen Titelkämpfen im Kunstturnen in Dortmund ihre 24. Goldmedaille verpasst. Nach einer nicht optimalen Übung am Stufenbarren musste sich die Stuttgarterin hinter ihrer Vereinskollegin Kim Bui mit dem zweiten Platz begnügen, auf Rang drei kam Sophie Scheder aus Chemnitz.