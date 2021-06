Sportklettern: DM-Titel im Speed für Ritter und Bader

Franziska Ritter und Linus Bader haben sich bei den deutschen Meisterschaften der Sportkletterer die Titel in der Teildisziplin Speed gesichert.

Franziska Ritter und Linus Bader haben sich bei den deutschen Meisterschaften der Sportkletterer die Titel in der Teildisziplin Speed gesichert. Im Rahmen der Finals wurde Ritter (Wuppertal/8,162 Sekunden) gegen Sandra Hopfensitz (Augsburg/8,773) ihrer Favoritenstellung gerecht und sicherte sich zum dritten Mal in Folge den Titel. Bader (Neu-Ulm/7,422) triumphierte im Finale in Bochum gegen Thorben Perry Bloem (Braunschwei/7,944). Olympiastarter Jan Heuer (Frankfurt/Main) schied im Viertelfinale aus und wurde Fünfter.