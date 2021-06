Tolisso will sich gegen seine Bayern-Konkurrenten beweisen

Das Duell mit seinen Bayern-Kollegen zum Turnierstart am 15. Juni in München motiviere ihn zusätzlich, sagte Tolisso der Nachrichtenagentur AFP: "Wir wissen sehr gut, dass sie beim FC Bayern die meiste Spielzeit haben und vor mir (in der Hierarchie) stehen. Es liegt an mir zu zeigen, dass ich auch Großes leisten kann." Kimmich, Goretzka und die anderen deutschen Bayern-Stars "sind natürlich meine Teamkollegen, aber an diesem Tag werden wir mehr als nur Gegner sein".