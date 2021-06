Kohlschreibers Lauf in Paris endet gegen starken Schwartzman

Kohlschreiber unterlag dem an Nummer zehn gesetzten Argentinier am Samstag 4:6, 2:6, 1:6.

Kohlschreiber ließ sich vor dem dritten Satz in der Kabine behandeln, wehrte direkt zwei Breakbälle ab, aber wirkte in seiner Beweglichkeit etwas eingeschränkt und konnte Schwartman kaum noch Paroli bieten.

Zuvor war am Freitag in der deutschen Nummer eins Alexander Zverev (Hamburg) bereits ein Spieler des Deutschen Tennis Bundes (DTB) in die Runde der letzten 16 eingezogen. Jan-Lennard Struff (Warstein) gegen Carlos Alcaraz (Spanien) und Dominik Koepfer gegen den 20-maligen Grad-Slam-Champion Roger Federer (Schweiz) besitzen am Samstag noch die Chance, nachzuziehen.