Weltumwelttag: French Open wollen Bewusstsein für Nachhaltigkeit schärfen

Die French Open in Paris haben am Weltumwelttag ihren Einsatz für mehr Nachhaltigkeit betont. Seit 2014 ist das Grand-Slam-Turnier als erstes internationales französisches Sportevent nach ISO 20121 für nachhaltiges Eventmanagement zertifiziert. Roland Garros hat sich verpflichtet, seinen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und ergreift zusammen mit seinen Partnern Maßnahmen in vier Schwerpunktbereichen.