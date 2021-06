EM: Löw fordert mutige Auftritte

"Wir müssen mutig sein, wir müssen uns trauen und wir müssen das Risiko eingehen, Fehler zu machen. Angst dürfen wir nicht haben, Angst lähmt", sagte der Bundestrainer in einem DFB-Aktuell-Interview vor der EM-Generalprobe am Montag (20.45 Uhr) in Düsseldorf gegen Lettland.

Bei seinem letzten Turnier im Amt will Löw den maximalen Erfolg. "Der Gedanke an Erfolg treibt uns an und motiviert uns. Insofern gehen wir auch in dieses Turnier mit den größten Ambitionen", sagte der 61-Jährige.