Freitag für eigenständiges Sport-Staatsministerium im Kanzleramt

Frankfurt am Main (SID) - Die gestiegene Bedeutung des Sports in der und für die Gesellschaft soll sich nach den Vorstellungen der Bundestags-Sportausschussvorsitzenden Dagmar Freitag künftig auch auf politischer Ebene spiegeln. Die SPD-Abgeordnete plädierte in einem Interview auf der Homepage der Deutschen Olympischen Gesellschaft (DOG) für eine Aufwertung des Sports durch die Schaffung einer eigenständigen Stabsstelle in der Bundesregierung. Bisher sind Themen rund um den Sport grundsätzlich beim Bundesinnenministerium (BMI) angesiedelt.