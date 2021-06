NBA: Dennis Schröder von Magic Johnson vernichtend kritisiert

"Fängt bei mir an": Schröder selbstkritisch nach Lakers-Blamage

Basketball-Legende und Franchise-Ikone Earvin "Magic" Johnson hat nach dem frühen Playoff-Aus der Los Angeles Lakers harsche Kritik am deutschen Nationalspieler Dennis Schröder geübt.

"Ich glaube nicht, dass er ein Laker ist", sagte Johnson dem Radiosender AM 570 LA Sports : "Das ist aber nur meine Meinung. Ich weiß nicht, ob sie mit ihm verlängern wollen oder nicht. Ich glaube, dass er nicht die Siegermentalität und die Einstellung besitzt, die es braucht." (Alles zur NBA)

Magic Johnson: Dennis Schröder hat "versagt"

Der gebürtige Braunschweiger Schröder, der vor der Saison von Oklahoma City Thunder zum amtierenden Meister gewechselt war, habe "in dieser Serie die Chance" gehabt, "sich zu beweisen - und er hat dabei versagt. Wenn sie ihn zurückholen, dann werde ich ihn unterstützen und ihn anfeuern, ich glaube nur nicht, dass er ein Laker ist." ( Ist das Debakel der L.A. Lakers das Ende der Ära LeBron James? )

Point Guard Schröder erreichte in der regulären Saison im Schnitt 15,4 Punkte, 5,8 Assists und 3,5 Rebounds. In der ersten Play-off-Runde gegen die Phoenix Suns (2:4) kam er auf 14,7 Punkte sowie 2,8 Assists und 3,0 Rebounds. In Spiel fünf der Serie verwandelte er aber keinen seiner neun Würfe aus dem Feld und blieb ohne Punkt.