Zeidler bei der Olympia-Generalprobe souverän im Finale

Oliver Zeidler steht in Italien im Finale © AFP/APA/SID/HELMUT FOHRINGER

Einer-Weltmeister Oliver Zeidler aus Ingolstadt ist beim Ruder-Weltcup in Sabaudia/Italien souverän in den Endlauf eingezogen.

Einer-Weltmeister Oliver Zeidler aus Ingolstadt ist beim Ruder-Weltcup in Sabaudia/Italien souverän in den Endlauf eingezogen. Der 24-Jährige gewann sein Halbfinale bei der Olympia-Generalprobe am Samstag und feierte einen Start-Ziel-Sieg mit fast zwei Sekunden Vorsprung auf den Kroaten Damir Martin. Der frühere Weltmeister Kjetil Borch aus Norwegen folgte knapp sechs Sekunden hinter Zeidler als Dritter.