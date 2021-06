Reindl will IIHF-Präsident werden - Kandidatur vom DEB vorgeschlagen

Franz Reindl strebt den nächsten Karriereschritt an und will Präsident des Eishockey-Weltverbandes IIHF werden.

Schon lange hatte der 66-Jährige damit geliebäugelt, jetzt verkündete er seinen Entschluss beim IIHF-Kongress am Rande der WM in Riga. Der dreimalige Olympia-Teilnehmer und Bronze-Medaillengewinner von Innsbruck 1976 wurde am Samstag vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) als Kandidat vorgeschlagen.

Reindl strebt die Nachfolge des Schweizers Rene Fasel an, der nach 27 Jahren an der Spitze des Weltverbands seinen Rückzug angekündigt hat. Seine Bewerbung muss von der IIHF bis Ende Juni bestätigt werden, dann gilt der Ex-Nationalspieler als offizieller Kandidat. Vor der Wahl beim Halbjahreskongress im September in St. Petersburg/Russland will Reindl sein Programm vorstellen.