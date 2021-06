Freitag: Trotz Brief-Affäre nur "Business as usual" beim DOSB

In der "Brief-Affäre" um Präsident Alfons Hörmann vom DOSB nimmt der Druck auf die Dachorganisation des deutschen Sports wieder zu.

In der "Brief-Affäre" um Präsident Alfons Hörmann vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) nimmt der Druck auf die Dachorganisation des deutschen Sports wieder zu.

Die Bundestags-Sportausschussvorsitzende Dagmar Freitag beklagte in einem Interview auf der Homepage der Deutschen Olympischen Gesellschaft (DOG) den offenkundigen Stillstand bei der Klärung der seit einem Monat öffentlichen Vorwürfe gegen Hörmann wegen eines vermeintlich autoritären Führungsstils ("Kultur der Angst") und stellte wie schon zuvor Transparency International die Haltung des DOSB zu den Good-Governance-Prinzipien infrage.

"Es ist da noch gar nichts geklärt", kritisierte Freitag den Mangel an Ergebnissen der DOSB-Aufklärung. Nachdem die bisherigen Forderungen von drei größeren Landesportbünden "keinerlei Wirkung" gezeigt hätten, "läuft im Gegenteil beim DOSB nach meiner Wahrnehmung unbeeindruckt ein 'Business as usual', anders kann ich beispielsweise die kürzlich erfolgte Berufung Hörmanns als Delegationsleiter für die Olympischen Spiele in Tokio nicht werten".