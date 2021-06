Scheibner holt EM-Silber im Canadier-Einer

Conrad Scheibner hat bei der EM im polnischen Posen den Titel im Canadier-Einer knapp verpasst. Der 25-Jährige musste sich am Samstag nur dem Tschechen Martin Fuksa geschlagen geben und holte Silber. 1,425 Sekunden lag Scheibner im Ziel hinter Fuksa und präsentierte sich knapp sechs Wochen vor den Olympischen Spielen (23. Juli bis 8. August) in Tokio in guter Form.