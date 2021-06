Hummels zurück im DFB-Training - auch Goretzka trainiert

Der Abwehrchef des Pokalsiegers Borussia Dortmund nahm am Samstagvormittag an der Einheit in Seefeld teil. Am Freitag hatte Hummels aufgrund von Patellasehnenproblemen pausiert .

Am Sonntag endet das Trainingslager der DFB-Auswahl in Tirol. Am Montag (20.45 Uhr) steht in Düsseldorf der letzte EM-Test gegen die nicht für das Turnier qualifizierten Letten an.