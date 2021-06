Die Finals 2021 im Liveticker: So läuft es bei Leichtathletik- und Turn-DM

Bei dem Großereignis "Die Finals 2021" werden seit Donnerstag 140 deutsche Meistertitel in 18 Sportarten vergeben und Ausrufezeichen für Olympia gesetzt, am heutigen Samstag rücken die Deutschen Meisterschaften im Turnen in Dortmund und die der Leichtathleten in Braunschweig ins Zentrum.