Eishockey: Deutschland richtet U18-WM 2022 aus

Dies teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Samstag mit. Das Turnier steigt vom 21. April bis 1. Mai 2022, der Austragungsort steht noch nicht fest. "Der DEB arbeitet gerade in Rücksprache mit Klubs und potenziellen Spielorten an einer Entscheidung in diesem Punkt", hieß es in der Mitteilung des Verbandes.