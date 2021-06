"Azzurri in Hochglanz": Italien bereit fürs EM-Eröffnungsspiel

Italien zeigt sich schon vor dem Start in EM-Form © AFP/SID/FILIPPO MONTEFORTE

"Azzurri in Hochglanz" lassen Italiens Fußballfans vom zweiten EM-Titel nach 1968 träumen. Eine Woche vor dem Eröffnungsspiel der paneuropäischen Endrunde gegen die Türkei am kommenden Freitag in Rom fertigte das Team von Nationaltrainer Roberto Mancini die Auswahl Tschechiens im letzten Test mit 4:0 (2:0) ab.