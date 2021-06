Formel 2: Deutsche Rookies erneut ohne Punkte

Zendeli (21) kam zum Auftakt des Wochenendes in Aserbaidschan nicht über Rang 13 hinaus. Beckmann wartet nun seit fünf Rennen auf Meisterschaftspunkte, Zendeli hatte am vergangenen Rennwochenende in Monaco immerhin zwei Zähler geholt.

Der Sieg am Samstagmittag ging an den Russen Robert Schwarzman, bei Prema bis in die letzte Saison noch Teamkollege von Formel-1-Aufsteiger Mick Schumacher. Der chinesische Renault-Nachwuchsfahrer Zhou Guanyu (UNI-Virtuosi) wurde Dritter und verteidigte damit seine Führung in der Gesamtwertung. Nach dem zweiten Sprint am Samstag steht am Sonntag (10.45 Uhr/Sky) noch das Hauptrennen auf dem Stadtkurs in Baku auf dem Programm.