Ski-Ass Dreßen hat geheiratet

Ski-Ass Thomas Dreßen hat seine langjährige Freundin Birgit geheiratet. "Das Leben ist besser mit deiner besten Freundin, deshalb habe ich meine geheiratet", schrieb der 27-Jährige am Samstag bei Instagram zu einem Foto des Brautpaares. Das Bild versah er zudem mit einem roten Herzchen.

Es zeigt Dreßen Hand in Hand mit seiner Frau auf einer Wiese, im Hintergrund sind die Berge zu sehen. Der Abfahrer trägt Lederhosen zu einem grauen Janker, sie ein weißes Kleid und einen Blumenstrauß.

Dreßen hatte die abgelaufene Saison nach Platz 18 in seinem Comeback-Rennen bei der WM-Abfahrt in Cortina d'Ampezzo vorzeitig abgebrochen. Wegen erneuter Probleme am rechten Knie musste er sich abermals einer OP unterziehen. Jetzt setzt der fünfmalige Weltcup-Sieger alles auf die anstehende Olympia-Saison.