Sabally verliert beim Saisondebüt in der WNBA

Nationalspielerin Satou Sabally hat ein gutes Saisondebüt in der WNBA hingelegt, aber dennoch eine Niederlage hinnehmen müssen.

Sabally hatte zuletzt mit dem 3x3-Team des Deutschen Basketball Bundes (DBB) beim Olympia-Qualifikationsturnier in Graz/Österreich das Ticket für die Sommerspiele in Tokio verpasst. Wegen ihrer Reise nach Europa war Sabally in den ersten sechs Saisonspielen der WNBA nicht zum Einsatz gekommen. Nun liegt Dallas mit einer Bilanz von zwei Siegen und fünf Niederlagen auf Platz zehn der Tabelle.