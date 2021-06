Motorsport live: Kai Ebel zu Gast bei AvD Motor & Sport Magazin auf SPORT1

Im Mittelpunkt der Sendung steht die Analyse zum Großen Preis von Aserbaidschan der Formel 1. Kann Lewis Hamilton nach dem Führungswechsel in der Gesamtwertung im Titelkampf gegen Max Verstappen kontern? Und wie präsentiert sich Sebastian Vettel, nachdem er in Monaco seinen bislang besten Saisonauftritt hinlegte?

Im Anschluss an die Studio-Sendung ist ab 23:00 Uhr das Porsche GT Magazin zu sehen. Abgerundet wird der Motorsport-Sonntagabend auf SPORT1 dann ab 23:30 Uhr mit einer ausführlichen Highlight-Zusammenfassung der FIA WRC, die auf der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien unterwegs ist. Für alle Fans das US-Motorsports zeigt SPORT1+ außerdem am Sonntag live ab 21:45 Uhr das Toyota Save Mart 350 der NASCAR Cup Series in Sonoma.